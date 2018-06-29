Завтра стартує ІV Міжнародний фестиваль театрів ляльок «І люди, і ляльки-2018» (програма)

До Львова приїдуть найкращі колективи зі всієї України

З 30 червня по 3 липня у Львові на базі Львівського академічного театру естрадних мініатюр «І люди, і ляльки» проходитиме ІV Міжнародний фестиваль театрів ляльок «І люди, і ляльки – 2018».

У фестивалі візьмуть участь найкращі театральні колективи Черкас, Одеси, Івано-Франківська, Дніпра, Сум, Сєвєродонецька, Львова, Ірану, Польші, Литви, Білорусі

Фестивальні спектаклі демонструватимуть на п’яти театральних майданчиках Львова.

Програма:

30 червня, субота

18:00 – «Гамлет» Вільям Шекспір у перекладі Юрія Андруховича (16+), ЛАТЕМ «І люди, і ляльки». Тривалість – 3 год 15 хв. з антрактом, м. в. – українська; приміщення ЛАТЕМ «І люди, і ляльки», вул. Фредра, 6.

1 липня, неділя

10:30 – «Музична крамничка» Н.Крат, за казкою Л.Легут (3+), ЛАТЕМ «І люди, і ляльки» м. Львів, Україна; тр. 55 хв., м.в. – українська; приміщення ЛАТЕМ «І люди, і ляльки», вул. Фредра, 6.

15:00 – «Чарівна сопілка» Віталій Вольський (6+), Мінський обласний театр ляльок «Батлейка» м. Молодечно, Білорусь; тр. 45хв., м.в. – білоруська; приміщення ЛАТЕМ «І люди, і ляльки», вул. Фредра, 6.

16:00 – «Момотаро» Ігор Задніпряний (5+), Івано-Франківський академічний обласний театр ляльок ім. Марійки Підгірянки, м. Івано-Франківськ, Україна; тр. 45 хв., м. в. – українська; приміщення Львівського обласного академічного театру ляльок, площа Данила Галицького, 1.

17:30 – «Інтев’ю з відьмами» Євген Корняг (18+), Одеський обласний театр ляльок, м.Одеса, Україна; тр. 1 год 40 хв., м.в. – російська; приміщення І Українського театру для дітей та юнацтва, вул. Гнатюка, 11.

18:00 – «Відключені» за п’єсою Моріса Панича “Спостерігач” (14+), Сумський обласний академічний театр драми та музичної комедії імені М.С. Щепкіна, м. Суми, Україна; тр. 1 год. 15 хв., м.в. – українська; приміщення Львівського академічного драматичного театру ім. Лесі Українки, вул. Городоцька, 36.

21:00 – «Сіняя-сіняя» В.Короткевич (16+), Могильовський обласний театр ляльок, м.Могильов, Білорусь; тр. 1год., м.в. – білоруська; приміщення Львівського академічного театру ім. Леся Курбаса, вул. Л. Курбаса, 3.

21:30 – «Весілля» (+5) Львівський муніципальний театральний, художньо-дослідницький та освітній центр «СЛОВО І ГОЛОС», м. Львів, Україна; тр. 1год.15 хв.; у виставі використані українські народні весільні пісні; приміщення Центру «СЛОВО І ГОЛОС», вул. Городоцька, 38.

2 липня, понеділок

10:30 – «Пригода Івасика» Ярослав Грушецький (+4), Черкаський академічний театр ляльок Черкаської обласної ради, м.Черкаси, Україна; тр. 45 хв., м.в. – українська; приміщення ЛАТЕМ «І люди, і ляльки», вул. Фредра, 6.

12:30 – «Святкові сни» Марта Гурин (+3), Львівський обласний театр ляльок, м.Львів, Україна; тр. 45 хв., м.в. – українська; приміщення Львівського обласного академічного театру ляльок, площа Данила Галицького, 1.

15:00 – «Притулок пам’яті» Микола Прокопович (16+), Сімейний театр Александра та Лариси Бицко, с.Стойли, Білорусь; тр. 1 год., м.в. – білоруська; приміщення Львівського академічного театру ім. Леся Курбаса, вул. Л. Курбаса, 3.

16:30 – «Легені» Данкан Макміллан (18+), Луганський обласний академічний український музично-драматичний театр, м. Сєвєродонецьк, Україна; тр. 1 год. 45 хв., м.в. – українська; приміщення Львівського академічного драматичного театру ім. Лесі Українки, вул. Городоцька, 36.

17:00 – «Бекет блюз» Мандрівка п’єсами Семюєля Беккета (16+), Панєвєжський театр ляльок на колесах, м.Панєвєжис, Литва. тр. 1 год., м.в. – литовська; приміщення ЛАТЕМ «І люди, і ляльки», вул. Фредра, 6.

20:00 – «Олеся» Олександр Купрін в інсценуванні Івана Уривського (12+), Одеський обласний театр ляльок, м.Одеса, Україна; тр. 1 год. 25 хв., м.в. – українська; приміщення І Українського театру для дітей та юнацтва, вул. Гнатюка, 11.

21:30 – «Пікова дама» Олександр Пушкін, Петро Чайковський (16+), Гродненський обласний театр ляльок, м. Гродно, Білорусь; тр. 1 год 15 хв., м.в. –російська; приміщення Львівського академічного театру ім. Леся Курбаса, вул. Л. Курбаса, 3.

3 липня, вівторок

11:00 – «Коза-дереза» Роман Гребенюк (4+), Дніпровський міський театр ляльок, м.Дніпро, Україна; тр. 45 хв., м.в. – українська; приміщення ЛАТЕМ «І люди, і ляльки», вул. Фредра, 6.

12:30 – «Багатство Соломона» (4+), «Настольний театр» м. Вільнюс, Литва; тр. 50 хв., м.в. – російська; приміщення Львівського обласного академічного театру ляльок, площа Данила Галицького, 1.

14:30 – «Казка про лицаря без коня» Марта Гусньовска (+4), «Теаtr Barnaby», м. Гданськ, Польша; тр. 45 хв., м.в. – польська; приміщення ЛАТЕМ «І люди, і ляльки», вул. Фредра, 6.

16:30 – «Друга кімната». Імпресія за мотивам п’єси Збіґнєва Герберта (16+), «Unia Teatr Niemożliwy», м. Варшава, Польша; тр. 35 хв., м.в. – польська; приміщення Львівського академічного театру ім. Леся Курбаса, вул. Л. Курбаса, 3.

17:30 – «Зефір» Albert Bigjohny (7+), «Deemak» м.Тегеран, Іран; тр. 35хв., м.в. – англійська; приміщення Львівського обласного академічного театру ляльок, площа Данила Галицького, 1.

1, 2 та 3 липня

«Пухнасте шоу» та «Кумедне ретро» вуличне шоу Сергія Соловйова (+3), Театр-студія ляльок-маріонеток «Комплімент», м.Житомир, Україна; тр. 30 – 45хв., м.в. – українська; площа на вул. Л. Курбаса, 3; площа Данила Галицького, 1; пл. Ринок.