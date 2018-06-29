Затоплені підвали, підмитий міст: на Львівщині ліквідовують наслідки негоди

Станом на 29 червня 15:00, рятувальники надають допомогу населенню в Дрогобицькому, Стрийському та Турківському районах, – повідомляє Головне управління ДСНС України у Львівській області.

Так у м. Турка на вул. Богуна 8 рятувальники відкачали 40 куб.м. води з підвалу приватного житлового будинку. Також на вул. Середня 1 рятувальники відкачують воду з підвалу школи. У с. Завадівка Турківського району рятувальники відкачали воду з 17 присадибних ділянок. У Дрогобицькому районі у с. Підмонастирок частково розмита дорога, у с. Рибник вода підмила міст.

Щодо Стрийського району, то у с. Зарічне працюють 13 рятувальників, 2 мотопомпи та 2 одиниці спецтехніки над ліквідацією наслідків негоди. Нагадаємо, тут внаслідок сильних дощів вийшла з берегів річка Турянка, що призвело до підтоплення 40 присадибних ділянок та 50 окремих будівель.