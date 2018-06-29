Велика вода: як рятувальники на Львівщині боролися зі стихією (фото)

Сьог, 29 червня, внаслідок сильних дощі в двох районах області відбулось підтоплення 25 житлових будинків, 6 підвалів, 60 присадибних ділянок та 1 місцевої автомобільної дороги, 1 автомобіль. Пошкоджено 2 дороги місцевого значення, – повідомляє Головне управління ДСНС України у Львівській області.

Стрийський район:

– у с. Зарічне вийшла з берегів річка Турянка, що призвело до підтоплення 40 присадибних ділянок 25 житлових будинків (в окремих будівлях рівень води сягав 30 см.). Загрози життю місцевого населення нема, рівень води поступово спадає. Для з’ясування обставин та надання допомоги на місці події працюють рятувальники 8 державної пожежно-рятувальної частини м. Стрий у кількості 2 одиниць пожежно-рятувальних автомобілів, 2 мотопомп, 1 глибинного насосу та 11 чоловік особового складу. Залишається підтопленими 10 присадибних ділянок. Підрозділами відкачено воду з 15 житлових будинків (470 куб.м.). Поряд з тим нижче с. Зарічне внаслідок виходу на заплаву річки Свіча підтоплено місцеву автомобільну дорогу (близько 50 м., рівень води до 30см);



– між с. Баня – Лисовицька та с. Воля Задеревецька внаслідок виходу на заплаву річки Сукіль підтоплено місцеву автомобільну дорогу (близько 60 м., рівень води до 50см) та в с. Малі Дідушичі внаслідок виходу на заплаву річки Свіча підтоплено місцеву автомобільну дорогу (близько 500 м., рівень води до 1 м);



– біля с. Любінці внаслідок підйому річки Стрий відбулось підтоплення автомобіля «Volkswagen Passat B3». Силами відділення 8 державної пожежно-рятувальної частини м. Стрий автомобіль підтягнуто до берега.