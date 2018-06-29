В Історичному архіві презентували виставку про українську еміграцію в Канаду

Серед документів на виставці: обіжники про умови трудової еміграції до Канади; журнали реєстрації осіб, які емігрують до Канади; закордонні паспорти; документи пароплавних компаній

У Центральному державному історичному архіві у місті Львові, презентували документально-книжкову виставку «Українська трудова еміграція в Канаду». Документи та матеріали розповідають про першу хвилю еміграції українців в Канаду, – повідомляє Департамент з питань культури, національностей та релігій Львівської ОДА.

«У Канаді 1,3 мільйони людей кажуть, що мають українське коріння. Ці люди походять з чотирьох хвиль еміграції. Перша – це та, про яку сьогоднішня виставка, друга – це хвиля еміграції між двома світовими війнами, третя хвиля – після Другої світової війни, і четверта – за останні 20 років», – розповіла Почесний консул Канади в Україні Оксана Винницька-Юсипович.

«Попри пошуки українцями нових домівок в період еміграції, в їхніх серцях назавжди залишалася рідна земля. Українська діаспора в Канаді є, мабуть, одним із найвпливовіших чинників серед численної української діаспори у світі і саме тому ця виставка приурочена витокам української діаспори до Канади, а також подальшому розвитку цієї еміграції», – зазначив начальник відділу мистецтв та розвитку культури департаменту з питань культури, національностей та релігій Львівської ОДА Василь Гладкий.

Серед документів презентованих на виставці: обіжники про умови трудової еміграції до Канади; журнали реєстрації осіб, які емігрують до Канади; закордонні паспорти; документи пароплавних компаній, мапа Західної Канади з позначенням поселень емігрантів, еміграційна преса тощо.

Організатори виставки – Центральний державний історичний архів у місті Львові.