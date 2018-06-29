Завтра, 30 червня, у Львові відзначатимуть 77-му річницю проголошення Акту відновлення Української Держави.

Упродовж дня на площі Ринок експонуватимуть виставку, присвячену 77-ій річниці проголошення Акту відновлення Української Держави. Зокрема, будуть представлені портрети членів Української Національної Ради.

Також в межах заходу з нагоди відзначення 77-ї річниці проголошення Акту відновлення Української Держави на фасаді будинку товариства «Просвіта» у Львові, з балкону якого 30 червня 1941 року було проголошено Акт відновлення Української Держави, буде розміщено банер, присвячений подій.