У Львові «дев’ятка» травмувала жительку Рівненщини

Постраждала з тілесними ушкодженнями доставлена у лікарню. Поліцейські з’ясовують обставини автопригоди

У поліцію 28 червня надійшло повідомлення про те, що на проспекті Чорновола у Львові близько 19:30 сталася автопригода, – інформує Відділ комунікації поліції Львівської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «ВАЗ-2109», 20-річний мешканець одного із сіл Жовківського району, вчинив наїзд на 41-річну жительку Рівненської області.

Травмована жінка доставлена у лікарню. Медики діагностували у неї забій грудної клітки, струс головного мозку.

Наразі з’ясовуються обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.