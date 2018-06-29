Російські “тролі” атакують сторінки українських військових підрозділів

Уже кілька днів на сторінки українських військових підрозділів здійснюється масова атака російських тролів, – про це повідомляє 24 ОМБр імені короля Данила., прес-служба.

«Друзі, будьте уважні. Вже кілька днів на сторінки військових підрозділів здійснюється атака російських тролів. Методика їх роботи незмінна: в коментах до важливих публікацій вони ллють бруд на Україну, насміхаються з наших Героїв, глузують із загиблих, закликають не слухатися командирів та не виконувати накази. Більш витончені можуть використовувати бесіду з вами (навіть сварку) для просування своїх ідей та для того, щоб підставити вас (наприклад, якщо ви під якимось їх коментом написали лайливі слова – відредагувати свій комент до нейтрального і поскаржитись адміністрації фейсбуку на вашу нібіто безпричинно агресивну поведінку, щоб вас заблокували)», – ідеться в повідомленні.

Військові просять не відповідати ботам. Натомість повідомляти у приватних повідомленнях про їх присутність, надавати скріни розмови.

«Ми заблокуємо негідника і закриємо йому можливість бачити дописи нашої сторінки. Ви також можете заблокувати троля, зайшовши на його сторінку і натиснувши відповідні вкладки. Обов’язково перевіряйте, може бути, що це взагалі порожній акаунт. Такої людини не існує в природі, тож чи варто псувати собі нерви? Ось вам зразок одного з найактивнішого за вчорашній день троля: звичайний фейк, людина-нуль. Будьте уважні і не нервуйтеся – як кажуть, зберігайте спокій і чистіть кулемет», – радять у прес-службі.