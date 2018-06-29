Наразі лише один приватний медзаклад Львівщини надаватиме первинну допомогу за державні кошти

Національна служба здоров’я опублікувала договори з дванадцятьма приватними закладами. Один із них – у Львівській області: с. Слобідка, Стрийський район.

Вперше українці зможуть отримувати послуги первинної медичної допомоги за кошти з державного бюджету у приватних клініках та лікарів-ФОП.

27 червня на офіційному сайті НСЗУ з’явилися договори з приватними закладами, які будуть надавати первинну медичну допомогу пацієнтам за державні кошти:

ПАТ «Завод Південкабель», м. Харків

ПАТ «Перша приватна клініка», м. Житомир

ТОВ «Медико-санітарна частина «Медичний Центр «Богдан»», Херсонська область, м. Нова Каховка

ТОВ «Ілайа Фемелі», м. Київ

ТОВ Науково-виробниче підприємство «Медицинські системи і технології», м. Дніпро

ТОВ «Мій лікар», Сумська область, м. Кролевець

ФОП Маланчик Ігор Анатолійович, Донецька область, м. Мирноград

ФОП Пивовар Ярослав Віталійович, м. Київ

ФОП Рондяк Олександра Зіновіївна, Львівська область, с. Слобідка

ФОП Сергєєв Сергій Олександрович, Кіровоградська область, м. Світловодськ

ФОП Дяченко Роман Ігорович, Черкаська область, м. Христинівка

ТОВ «Бершадська центральна аптека», Вінницька область, м. Бершадь

Приватні медичні заклади підписали такі ж договори з НСЗУ, що і комунальні медичні заклади. Незалежно від форми власності заклади працюють за однаковими тарифами і вимогами до ліцензій, спеціалістів, оснащення та стандартів надання сервісу і послуг. Пацієнти, які підписали декларації з лікарями приватних закладів, будуть отримувати повний перелік послуг первинної медичної допомоги безоплатно, адже за них заплатить Національна служба здоров’я. Приватні заклади отримують оплату за послуги від НСЗУ тільки за пацієнтів, які підписали декларації з лікарями цих закладів.

Уже в липні Національна служба здоров’я розпочинає оплачувати чіткий перелік послуг первинної допомоги за базовим тарифом 370 грн на рік на людину із застосуванням вікових коефіцієнтів медзакладам, які відповідають вимогам та підписали договори з Службою. На початку червня НСЗУ законтрактувала 149 комунальних медичних закладів, що знаходяться у 20 областях та місті Києві та загалом обслуговують 8 мільйонів українців.

25 липня Національна служба здоров’я оголосить другу хвилю підписання договорів із закладами первинної ланки.