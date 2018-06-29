Львівська галерея працює у звичному режимі і запрошує на виставки (перелік)
У Палаці Лозинських на вул. Стефаника – одразу чотири виставки
Усі святкові дні музеї Львівської національної галереї мистецтв ім. Бориса Возницького працюють у звичному режимі – вівторок-п’ятниця з 11:00 до 17:00, субота-неділя з 10:00 до 18:00.
Зокрема, запрошують відвідати виставки, які тривають у Палаці Лозинських на вул. Стефаника, 3.
- Виставка Ян Матейко: живопис, графіка до 180-річчя з дня народження видатного польського художника
- Виставка до 115-ї річниці від дня народження класика українського колоризму Романа Сельського.
- Виставка Бруно Шульц серед митців свого часу, що відкрилась у рамках VІІІ Міжнародного Фестивалю Бруно Шульца у Дрогобичі.
- Виставка Сучасний український живопис з колекції Андрія Супруненка.