Львівська галерея працює у звичному режимі і запрошує на виставки (перелік)

У Палаці Лозинських на вул. Стефаника – одразу чотири виставки
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Усі святкові дні музеї Львівської національної галереї мистецтв  ім. Бориса Возницького працюють у звичному режимі ­– вівторок-п’ятниця з 11:00 до 17:00, субота-неділя з 10:00 до 18:00.

Зокрема, запрошують відвідати виставки, які тривають  у Палаці Лозинських на вул. Стефаника, 3.

  • Виставка Ян Матейко: живопис, графіка до 180-річчя з дня народження видатного польського художника
  • Виставка до 115-ї річниці від дня народження класика українського колоризму Романа Сельського.
  • Виставка Бруно Шульц серед митців свого часу, що відкрилась у рамках VІІІ Міжнародного Фестивалю Бруно Шульца у Дрогобичі.
  • Виставка Сучасний український живопис з колекції Андрія Супруненка.

 