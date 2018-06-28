У Жидачівському районі мало не згорів житловий будинок

Унаслідок пожежі ніхто з людей не постраждав

27 червня о 17:26 до «Служби порятунку 101» надійшло повідомлення про пожежу в с. Голешів Жидачівського району у дерев’яному житловому будинку розміром 60 кв.м.

До місця пожежі виїхали працівники 47 ДПРЧ села Журавно.

Вогнеборцям вдалося локалізувати пожежу о 18:10, повністю ліквідувати – о 18:23. Будівлю врятували від згорання. Вогонь знищив перекриття на площі 40 кв. м і речі домашнього вжитку на площі 40 кв. м.

Обставини та причину виникнення займання встановлюють. Унаслідок події ніхто не постраждав.