У музеї «Територія Терору» пройдуть відкриті заходи про Голокост у Львові

На початку липня в Меморіальному музеї тоталітарних режимів «Територія Терору» (просп. Чорновола, 45Г) відбудеться конференція-марафон «Простір Пам’яті», присвячена 75-й річниці ліквідації львівського гетто та Янівського концентраційного табору. Участь у лекціях і дискусіях, головною темою яких стане пам’ять про Голокост, візьмуть історики, журналісти та митці з України, Польщі, Німеччини, Латвії та Ізраїлю. Заходи конференції триватимуть 1-3 липня. Вхід — вільний (потрібна реєстрація).

У неділю, 1 липня, публічна програма розпочнеться з дискусії про культурні механізми збереження пам’яті, участь у якій візьмуть публіцист Еліезер Лісовой, режисер-документаліст Симон Шехтер, архітектор Михайло Богомольний та історик Андрій Усач. Натомість історик Василь Расевич, фахівець з історичної пам’яті про Голокост в Україні та Росії Ніколас Дрейєр, політолог Максим Гон та архітектор Михайло Богомольний дискутуватимуть про політику пам’яті, спекуляцію фактами та замовчування теми Голокосту в радянський та післярадянський час.

Увечері пам’ять про Голокост в епоху «фейкової інформації» стане темою для круглого столу журналістів. Про те, як створюють і деконструюють міфи, говоритимуть фахівець польського Центру аналізу пропаганди та дезінформації Дмитро Борисов, викладач Школи журналістики УКУ Юрій Опока, журналіст та історик з Ізраїлю Шимон Бріман, та оглядач «Радіо Свобода» Павло Казарін. Завершиться перший день конференції публічним переглядом фільму Симона Шехтера і Юваля Хаймовича «Та згадаймо усіх?!» на території Простору Синагог (вул. Староєврейська, 37).

Понеділок, 2 липня, для учасників та учасниць конференції «Простір Пам’яті» почнеться з екскурсії вуличною виставкою «Львів, Lwów, לעמבערג‎, Lemberg’43: Місто (не)пам’яті», яку проведе історик Андрій Усач (старт — о 12:00 за адресою вул. Вітовського, 55, лінк на реєстрацію тут: goo. gl/XJGq2m). Далі заплановано презентацію практик збереження місць єврейської пам’яті, модеруватиме яку історик Ігор Дерев’яний. До слова, організатори конференції запрошують зголошуватися на презентацію усі громадські організації, дослідницькі установи, фонди та соціальні ініціативи, які мають бажання презентувати власні проекти збереження історичної пам’яті. Лінк на реєстрацію тут: goo. gl/XJGq2m

У другій половині дня розпочнеться круглий стіл «Пам’ять та комеморативні практики в міському публічному просторі» за участі журналіста Шимона Брімана, а також істориків Андрія Усача, Василя Расевича та Ігоря Дерев’яного. Завершиться лекційно-дискусійна частина виступом професора Адама Редзіка «Слідами Аллергандів у Львові: ті, що (не) пережили Голокост», після якої усіх охочих запрошують на екскурсію «Між рядків: приховані сторінки історії єврейського Львова у літературних та рабиністичних джерелах». Проведуть екскурсію публіцист Еліезер Лісовой та дослідниця єврейської спадщини Галичини Олена Андронатій (старт — о 19:00 за адресою пл. Ринок, 6).

Вівторок, 3 липня, конференція відбудеться у місті Золочеві, де учасники та учасниці проведуть цілий день, досліджуючи місця єврейської спадщини та пам’яті про Голокост.

Зауважимо, участь у публічних подіях конференції можуть взяти усі охочі, однак потрібна попередня реєстрація за лінком: goo. gl/9RPFX7

Докладна програма заходів тут: www.facebook.com/events/818 793 604 982 528.