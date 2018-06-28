У Митрополичих садах відбудеться благодійний бранч

1 липня о 16.00 у Митрополичих садах на Святоюрській горі відбудеться благодійний бранч на підтримку студентів Львівської духовної семінарії Святого Духа.

Організаторами події є БО «Фундація Духовного Відродження» при ЛА УГКЦ, Львівська духовна семінарія Святого Духа та правлячий архиєрей єпархії святого Миколая з осідком у Чикаго Венедикт (Алексійчук).

Головна мета події — підтримати Стипендіальну програму, яка діє при «Фундації» і з допомогою якої майбутні священики можуть здобути освіту. Окрім того, всі присутні розмірковуватимуть про покликання та завдання священства у ХХІ столітті. Адже, як і сьогодні, як і у минулому священик активно комунікує із молоддю, дітьми, тобто зростаючим поколінням, яке розвиватиме нашу державу у майбутньому.

Формат бранчу обрали не випадково, адже цей легкий перекус передбачає невимушену атмосферу і спілкування, яке буде особливо затишним та змістовним серед мальовничої природи Митрополичих садів.

Під час події всі присутні отримають нагоду особисто поспілкуватися із владиками та дізнатися більше про майбутніх душпастирів УГКЦ.

Координатор Стипендіальної програми Анастасія Янків розповіла: «Головна ідея — це фінансова підтримка студентів Львівської духовної семінарії Святого Духа. Оскільки не кожен хлопець, який прагне стати священиком, може оплатити це навчання. Другим аспектом є спілкування благодійників із семінаристами. Адже миряни хотіли б бачити, як відбувається формування майбутнього священика, як люди йдуть до священства та як саме знаходять покликання стати на цей шлях».

Нагадаємо, Стипендіальну програма для семінаристів започаткував січні цього року владика Венедикт (Алексійчуком) під час відзначення його ювілею у січні. Тоді всі гості приносили не подарунки для єпископа, а ставали фундаторами стипендії.