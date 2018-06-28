У Львові вперше відбудеться Літня Школа Джессапа

З 1 до 8 липня у Львові зберуться найкращі студенти-правники зі всієї України для підготовки до щорічного міжнародного конкурсу імені Філліпа Джессапа

Навчання відбудеться на базі Школи права Українського католицького університету.

Літня Школа Джессапа – це інтенсивний курс підготовки до найпрестижнішого у світі змагання серед студентів-правників – міжнародних судових дебатів імені Філліпа Джессапа (Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition). Учасниками Школи стануть 24 студенти з різних регіонів України, які пройшли відбір для участі. Цьогоріч Школу проводять уже втретє.

«Цьогорічна Школа має багато особливостей: її вперше проводять не в Києві, участь у ній беруть студенти з найбільшої кількості університетів – чотирнадцяти. Також уперше учасниками стануть студенти з Донецького, Тернопільського та Івано-Франківського університетів», – розповів Володимир Сологуб, національний адміністратор конкурсу імені Філліпа Джессапа в Україні.

Упродовж 1-8 липня учасники Школи прослухають експрес-курс з основ міжнародного права та навиків для успішної участі в конкурсі. Зі студентами працюватимуть найкращі лектори та ментори у сфері міжнародного права, а також цьогорічні переможці українського раунду конкурсу. Також цьогоріч очікується, що більшість менторів, які готуватимуть українських студентів, будуть іноземцями (близько 75%).

Нагадаємо, 2018 року Україну на міжнародному раунді змагань імені Філліпа Джессапа у Вашингтоні представляли дві команди зі Львова: команда студентів юридичного факультету ЛНУ ім. Івана Франка як переможці національного раунду змагань, та команда студентів Магістерської програми Школи права УКУ як exhibition team (команди, яка показала найкращий результат серед команд університетів, які вперше брали участь у змаганнях).

Довідка. Конкурс імені Філліпа Джессапа проводять щорічно з 1963 року. Зараз в ньому бере участь понад 600 команд з більш, ніж 100 країн та адмініструється International Law Students’ Association.

Українські відбіркові раунди відбуваються з 1994 року, і цьогоріч за право представляти Україну на фіналі у Вашингтоні змагалися команди з 10 університетів зі всієї країни.

Конкурс проходить у формі відтворення судового слухання справи в Міжнародному Суді ООН. Завдання команд – підготувати письмові та усні позиції у спорі двох вигаданих держав. Водночас протиріччя між такими державами – цілком реальні. Цього року справа стосувалася незаконного виробництва ядерної зброї та виникнення регіональної ядерної загрози.