У Львові відзначають 22-гу річницю Конституції України (фото)

Урочисті заходи, присвячені цій даті, зібрали у Львові представників громадськості, культурно-національних товариств, влади та військовослужбовців.

У межах святкування до пам’ятника В’ячеславові Чорноволу поклали квіти, після чого оркестр Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного виконав Державний Гімн України.

Керівництво області, представники національних товариств, громадськості та молодь пройшли урочистою колоною центральними вулицями міста від пам’ятника В’ячеславові Чорноволу до пам’ятника Тарасові Шевченку для покладання квітів.

Опісля на площі відбулося громадське віче.