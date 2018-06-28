У Львові презентують книгу «У вогняному кільці. Оборона Луганського аеропорту»

У суботу, 30 червня, у Міському палаці культури ім. Гната Хоткевича (вул. Кушевича, 1) відбудеться презентація книги спогадів учасників та очевидців оборони Луганського аеропорту

Документальна хроніка «У вогняному кільці. Оборона Луганського аеропорту» створена на громадських засадах. У книзі описано не тільки події, пов’язані з обороною міжнародного аеропорту «Луганськ» і прилеглих населених пунктів (квітень-початок вересня 2014 року), а й події, що передували окупації Луганська (зима-весна 2013−2014 років).

Книгу видали за кошти, які жертвували небайдужі люди та громади з усіх куточків світу. Участь у презентації візьмуть учасники та очевидці подій, сім’ї загиблих, військові, волонтери та медики.

Початок – о 13:30.

Нагадаємо, 30 червня о 16.00 на площі навпроти Львівського національного академічного театру опери та балету ім. Соломії Крушельницької (просп. Свободи, 28) розпочнуться Всеукраїнські змагання з функціонального багатоборства «Ігри Героїв». Також біля пам’ятника Тарасові Шевченку на просп. Свободи відбудеться концерт з нагоди повернення військовослужбовців 80-ї окремої десантно-штурмової бригади з району виконання операції Об’єднаних сил.