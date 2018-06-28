У Львові презентують книгу «У вогняному кільці. Оборона Луганського аеропорту»
Документальна хроніка «У вогняному кільці. Оборона Луганського аеропорту» створена на громадських засадах. У книзі описано не тільки події, пов’язані з обороною міжнародного аеропорту «Луганськ» і прилеглих населених пунктів (квітень-початок вересня 2014 року), а й події, що передували окупації Луганська (зима-весна 2013−2014 років).
Книгу видали за кошти, які жертвували небайдужі люди та громади з усіх куточків світу. Участь у презентації візьмуть учасники та очевидці подій, сім’ї загиблих, військові, волонтери та медики.
Початок – о 13:30.
Нагадаємо, 30 червня о 16.00 на площі навпроти Львівського національного академічного театру опери та балету ім. Соломії Крушельницької (просп. Свободи, 28) розпочнуться Всеукраїнські змагання з функціонального багатоборства «Ігри Героїв». Також біля пам’ятника Тарасові Шевченку на просп. Свободи відбудеться концерт з нагоди повернення військовослужбовців 80-ї окремої десантно-штурмової бригади з району виконання операції Об’єднаних сил.