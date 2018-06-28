У 24-й ОМБр назвали імена загиблих сьогодні воїнів

Нагадаємо, сьогодні на Донбасі загинуло двоє бійців Королівської бригади.

О 08.30 ворог відкрив вогонь з мінометів, станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів по житлових будинках Південного, – повідомила прес-служба 24 ОМБр імені короля Данила. Командир роти Королівської бригади Олег Лотоцький, підрозділ якого боронить цей населений пункт, оцінив ситуацію та організував бій. Чергові вогневі засоби відкрили вогонь по противнику.

Як виявилося, під прикриттям вогню впритул до містечка наблизилася група бойовиків. Резервну групу, яка за хвилину вже вела бій на околиці Південного, очолив командир взводу Валерій Казімірович Шишак. Під час бою, який тривав майже півгодини, він побачив, що важко поранений боєць резервної групи. Валерій Шишак разом з Олегом Лотоцьким кинулися рятувати підлеглого. Саме цього й очікував снайпер-терорист, який смертельно поранив Валерія Шишака. У підрозділі він був найстаршим, невдовзі йому мало виповнитися 58 років. Згодом від отриманих важких поранень помер і боєць резервної групи, 25-річний Андрій Волос.

«У зв’язку з ситуацією, яка склалася в цьому районі, командування бригади вжило дієвих заходів вогневого впливу на окупантів. Станом на 14.40 ситуація навколо Південного була стабілізована. За попередніми даними розвідки, в районі Південного ворог поніс втрати 5 вбитими та 8 поранено», – додали у прес-службі.