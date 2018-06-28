Сьогодні на Донбасі загинули двоє бійців Королівської бригади

Про це повідомили у прес-службі 24 ОМБр імені короля Данила.

«Сьогодні 28 червня, у День Конституції України, зневажаючи нашу державність та виконуючи злочинні накази своїх кураторів із Російської Федерації бойовики так званої ДНР протягом години із 09:30 до 10:40 вели вогонь із 120-міліметрових мінометів та 122-міліметрових самохідних артилерійських установок по взводних опорних пунктах бригади в районі шахти Південної, випустивши по позиціях наших захисників 52 міни та 25 снарядів відповідно.

Унаслідок ведення вогню бойовиками, на жаль, двоє бійців Королівської бригади отримали несумісні із життям поранення», – йдеться в повідомленні.

З метою придушення вогневих засобів агресора підрозділи бригади змушені були надати адекватну відповідь противнику.

Звідки саме загиблі воїни, наразі не повідомляють.

Нагадаємо, минулої доби на Донбасі загинули троє воїнів 93-ї ОМБр Холодний Яр.