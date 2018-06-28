Олег «Тягнизуб» Скавиш протягнув зубами літак АН-2 на майже 5 метрів

І в такий спосіб встановив новий рекорд

На аеродромі «Цунів» у Львівській області відомий український силач Олег «Тягнизуб» Скавиш 27 червня встановив своє чергове досягнення з перетягування надважких транспортних засобів зубами. Про це повідомляє на своїй facebook-сторінці фотокореспондент Євген Кравс.

Цього разу «Тягнизуб» здійснив вдалу спробу тяги літака АН-2 зубами вагою 5 (!) тонн. Щоб досягнути цієї ваги, в літаку додатково розмістили 14 курсантів. Представник Національного реєстру рекордів України Віталій Зорін зафіксував відстань 4 метри 94 сантиметри.



Після встановлення рекорду багаторазовий рекордсмен України Олег Скавиш поінформував, що своїм рекордом прагне загострити увагу до проблеми ставлення людей до безпритульних собак в Україні. До слова, сам Олег є щасливим господарем собачки з ЛКП «Лев».

Олег Скавиш працює у Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі, займає посаду педіатра.