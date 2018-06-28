На Львівщині ознакують місця, пов’язані з сучасними героями та видатними діячами

Це родинне село заступника Голови Генерального Секретаріату Української Головної Визвольної Ради Петра Федуна.

У межах реалізації «Комплексної програми розвитку культури Львівщини на 2018-2020 роки» до кінця року ознакують 40 місць пов’язаних з сучасними героями, видатними діячами, історією, культурою та релігією.

«У співпраці з істориками, діячами культури та районами області ми сформували список із 40 об’єктів, які плануємо ознакувати. Це будуть інформаційні таблиці на дорогах загальнодержавного значення із зазначенням події, або ж особистості, яка мала місце в нашій історії», – зазначила директор департаменту з питань культури, національностей та релігій Львівської ОДА Мирослава Туркало.

Додамо, що з нагоди відзначення 100-річчя Західно-Української Народної Республіки, в області встановлять інформаційні таблички з вказівниками місцерозташування родинних сіл та могил найвідоміших діячів Західно-Української Народної Республіки на Львівщині.

Це такі відомі постаті, як: Андрій Мельник, полковник армії УНР, голова Проводу ОУН (Дрогобицький район, с.Воля Якубова), Віктор Курманович, генерал УГА (Золочівський район, с.Велика Вільшаниця), Олена Степанів, перша в світі жінка-офіцер, чотар УГА (Перемишлянський район, с.Вишнівчик), Григорій Трух, чотар УСС, автор пісні «Ой, у лузі червона калина» (Стрийський район, с.Гірне, могила Миколи Мариновича, генерал-хорунжий УСС (Яворівський район, с.Оселя).