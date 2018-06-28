Український дисидент і віце-ректор Українського католицького університету Мирослав Маринович став лауреатом премії імені Станіслава Вінценза за гуманітарне служіння розвитку регіонів

Про це повідомляє Еспресо.TV.

На урочистій церемонії закриття Першої міжнародної конференції «Коло Вінценза: майбутнє Карпат» в рамках Міжнародного Форуму Центральної та Східної Європи Via Carpatia пройшло нагородження премії імені Станіслава Вінценза за гуманітарне служіння розвитку регіонів.

Премією щорічно нагороджують представників місцевого самоврядування, громадських організацій та лідери думок у різних вимірах суспільного життя. Організатори запевняють, що номінанти премії утверджують високі гуманістичні ідеали, збагачують історичну пам’ять народу, його національну свідомість і самобутність та є взірцем високих моральних та професійних якостей.

Лауреатом премії імені Станіслава Вінценза за гуманітарне служіння розвитку регіонів 2018 року став член-засновник Української Гельсінської групи, організатор амністерського руху в Україні, віце-ректор Українського Католицького Університету у Львові Мирослав Маринович.

«Я зворушений, бо для мене Криворівня з самої юності відома, як місце, куди приїздив тогочасні світові представники України. Я ніколи і мріяти не міг, що саме тут мене нагородять премією ім. Станіслава Вінценза. Я дуже вдячний за цю нагороду! Саме ім’я Станіслава Вінценза є символом власне праці за гуманітарне служіння розвитку регіонів, любов до рідного краю та своєї малої Батьківщини. Це те, що ми усі з вами хотіли відродити», – зазначив Маринович.

24 червня 2018 року в селищі Криворівня, за 140 км від Івано-Франківська, відбулося урочисте відкриття Міжнародного форуму «Via Carpatia», який триватиме до 30 червня.

26-27 червня у Івано-Франківській області в рамках першого міжнародного Форуму Східної та Центральної Європи Via Carpatia пройшла дводенна Міжнародна науково-економічна конференція «Коло Вінценза: майбутнє Карпат».