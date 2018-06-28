Львівський органний зал запрошує на спокійний липень (афіша)

Липень в Органному залі стане місяцем органних та фортепіанних концертів, скрипки, альта

На увесь місяць у Львівському органному залі поселиться спокій і дух відпочинку.

Цього місяця на відвідувачів Львівського органного залу чекає 17 концертів, більшість з яких будуть органними.

Перше липня в Органному залі розпочнеться з мелодій вишуканої Франції у виконанні органістки Олени Мацелюх.

5 липня о 19.00 та 8 липня о 16.00 спокій та релакс опісля напруженого робочого тижня подарує молодий львівський піаніст Дмитро Микитин.

Уже 6 липня о 19.00 настрій зміниться на більш таємничий та містичний. Після шаленого успіху в червні органістка Надія Величко знову зіграє свою унікальну концертну програму «Містичний орган».

7 липня в Органному гостюватиме Йоган Себастьян Бах, – його музику майстерно зіграє Олена Мацелюх, а вже 8 липня твори, написані для його величності «короля музичних інструментів» від Баха, гратиме Надія Величко.

П’ятниця 13 липня заграє новими барвами завдяки київському дуету Alla breve, літнім і вибуховим мелодіям скрипки та фортепіано.

14 липня та 15 липня на чергові ланч-концерти запрошують поціновувачів гарного вокалу у розкішному супроводі органа. Солісти Органного залу Владислав Тлущ та Надія Величко виконають молитовну «Аве Марія» Франца Шуберта, проникливу “Dignare” Ґеорга Генделя та темпераментні арії з італійських опер. Того ж дня о 19.00 на відвідувачів чекатиме органна музика Богемії у виконанні Надії Величко, а вже о 22.00, у рамках «Ночі у Львові» органістка Олена Мацелюх та флейтист Ігор Мацелюх продемонструють унікальне поєднання органа та флейти на концерті «Популярна органна музика».

Друга частина місяця буде не менш насиченою. 15 липня Органний зал прокинеться о 14.00 і не засинатиме аж до опівночі. О 19.00 звучатиме фортепіано та орган у розкішному виконанні дуету Олени Мацелюх та Меланії Макаревич. О 22.00 у рамках «Ночі у Львові» вкотре звучатимуть твори Баха у виконанні Олени Мацелюх.

Вечір музики двох альтів, унікального ансамблю Сергія Гаврилюка та Марії Панчук, відбудеться 18 липня о 19.00. Літнього настрою та барв до сірої буденності додасть Надія Величко та її Літній концерт.

22 липня Львівський органний зал здивує новою спекотною пропозицією. До вашої уваги сольний ланч-концерт Олени Мацелюх з оновленою програмою, яка поєднає найкращих композиторів минулого.

28 липня о 15.00 до Західної України завітають гості з Дикого Заходу співачка Келлі Монтґомері та піаністка Оксана Луцишин.

Завершить цей нестримний липень Олена Мацелюх із завжди актуальними та аншлаговими «Порами року» Вівальді на органі.