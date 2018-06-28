Два дні над рікою Стрий гулятимуть фест «Івана Купала» (програма)

Пригоди, височенна ватра, знамениті гурти, потужний звук, етнічні забави – в обрамленні магічної купальської ночі і бурхливих хвиль Стрия. Кожен учасник фестивалю зможе поринути у чари «древнього Удеча»!

Саме такою є первісна назва Жидачева. І саме на честь свого містечка вже вп’яте місцева молодь організовує на березі ріки, поблизу «нового мосту», великий молодіжний фестиваль. До участі залучають відомі сучасні музичні гурти, народних майстрів та умільців, запрошують молодь усієї області.

Етнофест до свята Івана Купала триватиме дві доби, 6 і 7 липня. Цьогоріч у програмі: відомі українські гурти «KARNA», «Los Kolorados», «Шосте Чуття» та інші.

Серед майстрів – гончарі і ковалі, умільці бойового гопака. Відтак молоді пропонують відвідати майстер-класи, автентичний ярмарок, книжкову толоку та лекторій, участь у якому візьмуть відомі діячі Галичини.

Відвідування заходу – безкоштовне, адже фест є некомерційним. Кошти для його проведення – це власний внесок організаторів, громадських спільнот, окремих підприємців та, частково, міської ради. Крім того, на фесті діятиме соціальна акція на підмогу вояків АТО.

Етнофестиваль до свята Івана Купала має на меті зберегти й осучаснити народні традиції, пропагувати культурний і тверезий спосіб відпочинку, підняти імідж міста та звернути увагу на історію древнього Удеча.

Щороку рівень заходу зростає. Так, наприклад, у 2017-тому фестиваль відвідали більше ніж дві тисячі людей з різних кутків Львівщини. Тоді вдалось залучити гурти, виконавців і народних майстрів з усієї Галичини.

Прогнозована кількість відвідувачів цьогорічного етнофесту – 2,5-3 тис. осіб і понад 150 учасників: співаків, майстрів різноманітних ремесел, митців і волонтерів.

6-7 липня

Жидачів, Львівська область, співоче поле на узбережжі р. Стрий

Загальна програма Удеч-фест «Івана Купала» 6-7 липня, Жидачів, біля «нового мосту»

Перший день, п’ятниця (початок о 18:00, 6 липня)

Музична частина

Відкриття фестивалю на «великій сцені».

Виступ гуртів: UA Format (Жидачів), Гуцул Каліпсо (Чернівці), Шосте чуття (Львів), KARNA (Київ) та ін.

Автограф та фото-сесія з виконавцями.

Виступи народних колективів району та області у зоні «ярмарку» та на «малій сцені».

Традиційна частина

Командний квест «Пошук цвіту папороті».

Атракції на смузі перешкод для дітей та спортивні забави.

Благодійні заходи на підтримку українського війська.

Майстер-клас по плетінню купальських вінків та конкурс «Найкращий віночок».

Вінок-рекордсмен: плетіння найбільшого купальського вінка України.

Заручини хлопця та дівчини за давніми традиціями Галичини.

Фотостіна та фотозони фесту.

Купальська частина

Розпал справжньої ватри.

Народні забави довкола вогню.

Масові пускання вінків на ріці Стрий.

Сценізовані постановки на купальську тематику.

Зоряна частина

Опівнічна екскурсія древнім Удечем.

Кіно-ніч: перегляд легендарних фільмів та музична акустика на «малій сцені».

Розташування гостей у «польовому хостелі».

Другий день, субота (початок о 12:00)

Ярмаркова частина

Етноярмарка й майстер-класи: бодіарт, куточок гончарів та ковалів, різьба по дереву, валяння з вовни, лялька-мотанка, ліпнина з гіпсу, традиційна кухня регіону, хусткоплетіння, секрети давньої вишивки від «Союзу українок», різьба по дереву від Sculpture group SKORO та багато іншого.

Середньовічний цех: майстерка та стрільба з лука від Арт майстерні «Nester».

Презентації громад Жидачівщини: смаколики, рукоділля та музики.

Богатирські забави разом із важкоатлетами «Аполону».

Бойовий гопак від школи «Шаблезуб».

Пластові руханки: смуги перешкод, ігри та флешмоби для дітей.

Віночок-гігант: завершення плетіння купальського вінка-рекордсмена.

Вічна ватра: продовження вогняного дійства.

Арт: виставка мистецьких робіт тутешніх майстрів.

Дитяча галявина: надувні атракції, гойдалки, сувенірні ятки.

Простір слова

Зірковий лекторій: «Чарівні світи» Дари Корній, історик Юрій Михальчишин, капелан Степан Сус та інші відомі діячі Галичини.

Літературні читання: Леся Кічура, Ольга Балабуха, Роман Кушнір та інші автори.

Книжковий дворик: ярмарка видань від Люби Хомчак. («Свічадо», «Старий лев», «Піраміда», «Апріорі»)

«Купальська екібана» та «Магія слова»: мистецькі акції від Жидачівської бібліотеки.

«Культурні походеньки» в музей.

Древній Жидачів: презентація книги Марії Турченяк про історію міста.

Музична частина

Місцевий фольк: виступи колективів району на «малій сцені» та зоні «ярмарку».

Виступ гуртів на «великій сцені»: Piano (Львів), Роялькіт (Кривий Ріг), Los Colorados (Тернопіль), дует «Кулі» (Стрий) та інших.

Вхід вільний.

Діятиме польовий хостел.

Продаж алкоголю на території фесту – заборонено!