Завтра у Львові прогнозують дощ, грозу, пориви вітру та шквали

Львівська міська рада закликає усіх учасників дорожнього руху бути обережними та дотримуватися простих правил безпеки

За прогнозом Львівського гідрометцентру, 28 червня в місті й області очікують сильних дощів, уночі та вранці на півдні території дуже сильні; грози, пориви північно-східного вітру та шквали 17-22 м/с, град. Температура повітря вночі 14-16° тепла, вдень 23-25° тепла.

29 червня – хмарно, часом дощ, вранці та вдень місцями сильний дощ. Грози, подекуди град. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі 12-17° тепла, вдень 22-27° тепла.

У разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій можна звертатися на «Гарячу лінію» міста за коротким номером 15-80.