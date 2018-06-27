За добу на дорогах Львівщини внаслідок ДТП загинуло двоє людей

Ще п’ятеро громадян отримали тілесні ушкодження та звернулися по медичну допомогу

Протягом 26 червня на території Львівської області сталося 58 дорожньо-транспортних пригод, із них у чотирьох потерпіли люди. Зокрема, внаслідок ДТП на Самбірщині загинув велосипедист, а в Пустомитівському районі – водій автомобіля, який наїхав на дерево. Про це інформує відділ комунікації поліції Львівської області.

На території цього ж району зіткнулися два мікроавтобуси, внаслідок чого водій одного із них та двоє його пасажирів отримали тілесні ушкодження.

Ще одна автопригода з потерпілими сталася на Сколівщині – водія автомобіля «УАЗ» та його пасажира доставили в лікарню.