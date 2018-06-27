Від завтра й до кінця літа перекриють рух транспортних засобів вулицею Яловець (схема об’їзду)

Тут проводитимуть роботи з будівництва мереж водопостачання та водовідведення

Як повідомили в департаменті житлового господарства та інфраструктури ЛМР, від завтра, 28 червня, буде перекрито рух транспортних засобів на вул. Яловець, на ділянці від вул. Личаківської до вул. Горівської.

Рух транспорту перекриють у зв’язку з проведенням робіт із будівництва мереж водопостачання та водовідведення, від 09.00 28 червня й до 20.00 1 вересня 2018 року. Роботи виконує ТзОВ «ГрантЗахід» на замовлення ЛМКП «Львівводоканал».