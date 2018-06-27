В суботу у Львові – зміни в русі громадського транспорту

У зв’язку з урочистою ходою військовослужбовців 80-ї окремої десантно-штурмової бригади

У суботу, 30 червня, у зв’язку з урочистою ходою військовослужбовців 80-ї окремої десантно-штурмової бригади з нагоди повернення з району виконання завдань під час операції Об’єднаних сил, відбудуться зміни у русі громадського транспорту. Про це повідомили в управлінні транспорту ЛМР.

30 червня о 10.00 від місця розташування 80-тої окремої десантно-штурмової бригади вирушить колона військових за маршрутом: вул. Стрийська — вул. Героїв Майдану — вул. Сахарова — вул. Коперника – просп. Свободи. Біля пам’ятника Тарасові Шевченку об 11.00 відбудеться окрема церемонія і зустріч військових.

Відповідно, в цей час відбудуться зміни у русі транспорту:

Трамваї № 1 і № 9 курсуватимуть за маршрутом: вул. Городоцька — вул. Підвальна — вул. Вітовського — «Головний вокзал».

Трамвай № 2 курсуватиме по вул. Вітовського.

Маршрут тролейбуса № 13 скоротять до ТЦ «Форум».

Автобусні маршрути, які курсують проспектом Свободи, здійснюватимуть об’їзд по вул. Підвальна.