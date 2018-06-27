Усіх охочих запрошують на Всеукраїнську прощу до Зарваниці

Поїздка на Всеукраїнську прощу до Марійського духовного центру «Зарваниця», що на Тернопільщині, відбудеться 14-15 липня

Як повідомляють у Молодіжному Християнському Центрі ЛМГО «Українська молодь – Христові», цьогорічне паломництво присвячене 1030-літтю Хрещення Русі-України та молитві за мир в Україні.

На прощі очікують Блаженнішого Святослава, главу УГКЦ. Також до Зарваниці прибуде кардинал Ґвалтьєро Бассетті, голова Єпископської Конференції Італії, та Апостольський Нунцій в Україні Клаудіо Ґуджеротті.

«Традиційно відбудеться багатотисячний похід зі свічками, де священики та віряни у молитві проситимуть у Матері Божої заступництва для українського народу та миру», – повідомляють в архиєпархії.

Паломники впродовж року відвідують Марійський духовний центр у Зарваниці. Найчисельнішою є Всеукраїнська проща. Зазвичай вона збирає сотні тисяч вірян.

Виїзд зі Львова – 14 липня (субота) о 9:00 від Молодіжний Християнський Центр ЛМГО «Українська молодь – Христові», Пекарська 13 (у кінці подвір’я). Орієнтовний час повернення до Львова – неділя, 15 липня о 13:00.

Вартість поїздки – 300 грн/ос.

Усіх бажаючих просимо обов’язково зареєструватись через Google форму перейшовши за посиланням:https://goo.gl/forms/UhHAT3KBgoLgbZSn2, та внести завдаток 150грн.

Кількість місць обмежена.

У разі виникнення запитань звертайтесь до Анжеліка Годзь – 0678375409, Христя Кобилецька – 0934320680, Іра Пенско – 0973801324.