Упродовж минулого тижня в Україні захворіло на кір 1273 людини

За оперативними даними Центру громадського здоров’я МОЗ України, за 25-й тиждень 2018 року на кір захворіли 1273 людини – 487 дорослих і 786 дітей. Це на 10% менше, ніж минулого тижня. Від початку року на кір захворіла 23 131 людина – 9 327 дорослих і 13 804 дитини.

Найбільше людей захворіли на кір у Львівській (всього 3845 людей: 1174 дорослих і 2671 дитина), Закарпатській (всього 2712 людей: 490 дорослих і 2222 дітей), Івано-Франківській (всього 2464 людей: 704 дорослих і 1760 дітей), Одеській (всього 1932 людини: 924 дорослих і 988 дітей), місті Києві (всього 1649 людей: 1021 дорослий і 628 дітей) та Чернівецькій (всього 1210 людей: 399 дорослих і 811 дітей) областях.

За звітний тиждень від кору померла 8-річна дитина у Миколаївській області. Загалом же від початку року від ускладнень кору померло дванадцять людей: восьмеро дітей і четверо дорослих.

Нагадуємо, кір – небезпечне і дуже заразне захворювання, ліків від якого не існує, а ускладнення цієї хвороби можуть мати смертельні наслідки. Діти, які не отримали профілактичне щеплення, знаходяться у зоні ризику. Захистити від хвороби може тільки вакцинація.

Вакцина проти кору є в наявності в усіх регіонах. Для щеплень КПК в Україну наразі постачають вакцину «Пріорикс» виробництва «Глаксо Сміт Кляйн», вона якісна, ефективна і безпечна, надається державою безплатно. Станом на 21 червня 2018 року, в Україні наявні 872 тисячі доз вакцин, також очікуються подальші поставки вакцини КПК. Якщо в окремому лікувальному закладі вакцина відсутня, необхідно звернутися до департаменту/управління охорони здоров’я ОДА: moz.gov.ua/regionalni-upravlinnja