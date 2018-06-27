Учні професійних навчальних закладів вправлялися в креативно-дизайнерському опорядженні інтер’єру

Творчі й технологічні уміння та навички у ремонтно-оздоблювальних роботах вихованці навчальних установ системи професійної освіти України, в яких функціонують навчально-практичні центри Групи компаній «Śnieżka», показували під час конкурсу професійної майстерності «Креативний інтер’єр, створений за допомогою виробів компанії «Cнєжка-Україна».

Інтерактивний захід такого формату проводився для виявлення в учнів рівня освоєння необхідних знань і практики щодо технології використання сучасних лакофарбових матеріалів. Водночас оцінювалася майстерність учасників щодо створення креативного декорування інтер’єру. Конкурс тривав з 1 березня по 26 червня 2018 року. Команди-учасники змагалися за три призові місця.

У заході взяли участь 8 учнівських команд, які представляли Ставропігійське вище професійне училище м. Львова, Центр професійно-технічної освіти м. Житомира, Броварський професійний ліцей, ВПУ № 7 м. Вінниці, ВПУ № 7 м. Калуша, Ужгородський центр професійно-технічної освіти м. Ужгород, Луцьке вище професійне училище будівництва та архітектури, Тернопільське вище професійне училище №4 ім. Михайла Паращука. Учасники змагань – учні, що навчаються за професіями «Маляр» та «Опоряджувальник». Кожна команда виконувала конкурсне завдання під керівництвом викладача і майстра виробничого навчання освітньої установи. Для того, щоб конкурсанти успішно й творчо утілювали завдання з оздоблення інтер’єру, організатор заходу – компанія «Снєжка-Україна» забезпечила усі команди потрібними лакофарбовими матеріалами (ґрунтовками, шпаклівками, водоемульсійними фарбами, барвниками й акриловим лаком). Згідно із умовами конкурсу, учні, реалізуючи креативне опорядження інтер’єру, виконували завдання, що включали підготовчі роботи, перевірку міцності основи, розшивку тріщин, ґрунтування поверхні, шпаклювання тріщин і загалом поверхні, а також створення декоративного ефекту з допомогою шпаклівки чи фарбування й ін. Під час реалізації конкурсних завдань учні мали не лише демонструвати свою майстерність, але і дотримуватися технологій застосування виробів для кожного виду робіт та правил з охорони праці.

Підсумування результатів конкурсних завдань проходило двома етапами. Після завершення опорядження інтер’єру вміння кожної команди оцінював оргкомітет, до складу якого входили представники компанії «Снєжка-Україна». У процесі виставляння балів, журі враховувало правильність виконання усіх видів ремонтно-оздоблювальних робіт. За майстерно виконану роботу команда у першому етапі змогла отримати максимально 90 балів.

У другому турі підписники офіційної сторінки компанії «Снєжка-Україна» у Facebook оцінювали результати креативного опорядження інтер’єру. Зокрема, на профілі підприємства були опубліковані підсумкові фотографії оздоблених інтер’єрів 8 команд. Тож шанувальники спільноти «Снєжка-Україна» у Facebook мали змогу лайкати за найкращі, на їхню думку, креативні рішення. За підсумками онлайн-голосування у період з 15 по 22 червня 2018 року були визначені креативні роботи трьох найкращих учасників конкурсу. Команди у другому турі змагань мали змогу отримати максимально 90 балів.

За підсумками двох етапів оцінювання, перемогу здобули три команди:

Перше місце здобуло Луцьке вище професійне училище будівництва та архітектури, яке було нагороджене подарунковим сертифікатом у 5 000 (п’ять тисяч) грн. на лакофарбові матеріали підприємства «Снєжка-Україна» для навчального закладу.

Друге місце зайняв Центр професійно-технічної освіти м. Житомира, отримавши подарунковий сертифікат від компанії «Снєжка-Україна» у 3 000 (три тисячі) грн. на лакофарбову продукцію для навчального закладу.

Третє місце у Тернопільського вищого професійного училища №4 ім. Михайла Паращука. Заклад виборов подарунковий сертифікат на лакофарбову продукцію для навчальної установи вартістю 2000 грн.

Зазначимо, що кожен учасник команди-переможця був нагороджений подарунками від компанії «Снєжка-Україна».

Конкурс «Креативний інтер’єр, створений за допомогою виробів Групи компаній «Śnieżkа», був організований у межах державно-приватного партнерства між компанією «Снєжка-Україна» та професійно-технічними навчальними закладами України та за підтримки Міністерства освіти і науки України, з яким підприємство підписало 2016 року Меморандум про співпрацю.