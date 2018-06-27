У Жовкві проведуть королівський фест

Цими вихідними 30 червня та 1 липня у місті Жовкві, що неподалік Львова відбудеться дводенний королівський фест «ГазонПаті у Короля На Хаті»

Традиційно дійство триватиме у Жовківського замку.

У програмі заходу – концерт, історичні реконструкції, спортивні розваги, ярмарок вуличної їжі.

У суботу фестиваль стартує о 17.00 з облаштування козацького табору, а в неділю відвідувачів чекає денна програма з початком о 14 год. Другий фестивальний день розпочнеться історичним боєм за Жовківський замок та збором викупу. Згодом відвідувачів чекають майстер-класи та розваги для дітей, а відтак – рок-концерт за участю гуртів «Шосте чуття», «Golden Brass», «Michelle Band». А на завершення – грандіозне світлове шоу. Хедлайнером цьогорічного фестивалю буде популярний український гурт «The вйо».

Вхід на фестиваль для усіх відвідувачів – безкоштовний.