У Червонограді 23-річний чоловік смертельно поранив 28-річного товариша

Під час конфлікту чоловік завдав товаришу по чарці тілесних ушкоджень, від яких той помер

У Червоноградський відділ поліції 26 червня надійшло повідомлення про те, що в квартирі одного з будинків у райцентрі виявлене тіло чоловіка без ознак життя. На місці події працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили особу померлого – ним виявився 28-річний місцевий мешканець. На його тілі були виявлені тілесні ушкодження, які, ймовірно, й спричинили смерть.

Також встановлено, що травми загиблому наніс його 23-річний знайомий, раніше судимий мешканець Червонограда, під час конфлікту, який виник між ними під час розпивання спиртного.

Як інформує відділ комунікації поліції Львівської області, чоловіку повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Зловмисника затримали, суд обрав для нього міру запобіжного заходу – тримання під вартою. Призначено низку експертиз, досудове розслідування триває.