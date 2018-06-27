На Львівщині вперше відбудеться Фестиваль української архітектури «ВЕЖА»

До Дня архітектури України з ініціативи Львівської спілки архітекторів України, наукових кіл області під патронатом обласної державної адміністрації та Львівської міської ради з 29 червня по 1 липня 2018 року відбудеться Фестиваль української архітектури «ВЕЖА».

Цьогорічний фестиваль приурочено 110-річчю утворення Спілки архітекторів у Львові і має загальну тематику: «Пошук ідентичності у сучасній архітектурі України».

У межах фестивалю відбудеться архітектурний кінофестиваль (конкурс-перегляд архітектурних відеопрезентацій), дискусійний круглий стіл, проектний семінар (ворк-шоп), архітектурний квест, авторські лекції-майстер-класи (зокрема архітектора Олега України з Дніпра, галериста Павла Гудімова з Києва, львівського архітектора Олеся Горалевича, який працює в Берліні, та спеціального гостя пані Марти Урбанської з Кракова), святковий концерт, а також пікнік-гаївка до дня архітектора у Свірзькому замку та інші заходи. Із програмою можна ознайомитися тут.