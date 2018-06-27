Міносвіти розробило докладну інструкцію для цьогорічних вступників

На сайті Міністерства освіти і науки розмістили інструкцію з реєстрації електронного кабінету та роботи з ним

На сайті МОН розміщено інструкцію для вступників щодо роботи з електронним кабінетом – їх реєстрація буде відкрита 2 липня. В інструкції описано конкретні кроки для створення кабінету, його наповнення та подання електронних заяв.

Зокрема, для реєстрації вступникові потрібно буде зазначити таку інформацію:

Адреса електронної пошти (вона буде логіном для входу в кабінет)

Пароль та підтвердження паролю – не менше 6 символів

Дані сертифікату ЗНО: номер (7 цифр), пін-код (4 цифри) та рік отримання

Дані атестата про повну загальну середню освіту: серія (2 літери), номер (8 цифр), середній бал.

Зверніть увагу: використовувати для реєстрації потрібно ту пошту, до якої вступник має доступ та яка не заборонена на території України. Також абітурієнтів просять запам’ятовувати вказаний пароль.

Наголошуємо, цього року вступник має самостійно розраховувати середній бал атестата. Він обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин. Бал розраховується як середнє арифметичне усіх зазначених в додатку до атестата оцінок (інваріантна частина, варіативна частина, державна підсумкова атестація). Предметів, за якими зроблено запис «звільнений(а)», у загальну кількість не враховують.

Якщо в додатку до атестата зазначений середній бал, то обов’язково потрібно перевірити, чи за правильною методикою його розраховано. Якщо за неправильною, то вступнику потрібно самостійно обчислити бал за правильною методикою і вказати його під час реєстрації. На сайті ez.osvitavsim.org.ua буде доступний калькулятор для розрахунку бала.

Також в інструкції є докладний опис того, як і в якому форматі завантажити фото та документи, за необхідності – зменшити їх розмір, подати або скасувати заяви, визначити їх пріоритетність тощо.

Перед реєстрацією та роботою з електронним кабінетом вступників просять уважно ознайомитися з інструкцією, поширеними запитаннями-відповідями, умовами прийому до вишів та іншою необхідною інформацією. Вони є на сайті ДП «Інфоресурс» та МОН. У разі виникнення проблем з реєстрацією потрібно звернутися на електронну пошту: ez@inforesurs.gov.ua або за номером (044) 290-18-13.

Нагадуємо, на сайті МОН також розміщено відповіді на найпоширеніші запитання щодо вступної кампанії, а з 25 червня почала працювати гаряча телефонна лінія та приймальня громадян щодо вступу 2018.