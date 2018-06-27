Доля психоневрологічного диспансеру у руках робочої групи

У Львові відбулись громадські слухання щодо реорганізації обласного клінічного психоневрологічного диспансеру. Активісти, працівники лікарні та представники влади зустрілися для того, щоб обговорити, як діяти далі

Адже медичний заклад на вулиці Коциловського планують приєднати до психлікарні на Кульпарківській.

Пропозицію такої реформи прокоментувала очільниця департаменту охорони здоров’я Ірина Микичак. За її словами стаціонарна галузь медицини є найбільш затратною і тут кошти використовуються найменш ефективно.

«Більшість іде на зарплату, а на забезпечення меддопомоги залишається дуже мало, і це не дає можливості забезпечити відповідне лікування», – сказала Микичак.

Чиновниця також наголосила на тому, що психіатрична служба у Львівській області є зразком громіздкою неструктурованої мережі. За кількістю ліжкомісць у психіатрії ми знаходимось у трійці лідерів в Україні.

Микичак наголосила на тому, що така картина не відповідає кількості хворих. А більшість меддопомоги має надаватись у первинній ланці.

«Тому враховуючи все це і враховуючи пропозиції робочої групи, ми підготували проект рішення про прийняття диспансеру до психіатричної лікарні. Вирішить усе обласна рада, а ми свою функцію у вигляді подання пропозиції виконали», – пояснила чиновниця.

Тим часом головний лікар психоневрологічного диспансеру Володимир Яєчник каже, що громадськими слуханнями загалом задоволений. Однак вважає, що їх провели дещо запізно. Адже виходить, що саме колектив лікарні своїми діями змусив владу зустрітися.

“Але важливо, що у підсумку для вивчення ситуації таки зініційовано створення робочої комісії власне із включенням до неї представників закладу також”, – сказав “Львівській газеті” Володимир Яєчник.

Позитивно оцінює громадські слухання і заступник голови Львівської облради Володимир Гірняк.

“Люди часто емоційно сприймають певні рішення, деколи думають, що це кінцеве. Але це не так. Прийшли представники трудового колективу, громадськості, депутати з різних фракції, представники департаменту. Тож робоча група працюватиме у цьому напрямку, вивчатиме. До того ж буде підняте питання галузі психіатрії Львівщини взагалі. Бо це має стосуватися не лише конкретного диспансеру”, – сказав чиновник.

У той же час завідувач 1 стаціонару Ростислав Гривул вважає, що аргументів, які б дійсно довели доцільність реорганізації їхнього закладу, чиновники на слуханнях так і не навели.

“Ці слухання лише довели антидержавну та руйнівну позицію влади, зокрема, виконавчої, котра своїми діями та рішеннями руйнує соціальне благополуччя українського суспільства”, – наголосив пан Гривул.

Відтак лікарі диспансеру не приховують, що хвилюються за свої посади.

“Медичні заклади – це не просто будівлі, це існуючі робочі місця, гарантовані державою.

В той час, як у всіх цивілізованих державах йде боротьба з безробіттям, активно створюються нові робочі місця, удосконалюються умови праці, діяльність нашої львівської влади породжує незаконне, не виправдане і нічим не підкріплене безробіття”, – каже голова профспілки трудового колективу закладу Мирослава Луцищин.

За її словами, працівники роками удосконалювали умови праці, тому не соромляться того, що переживають за свої робочі місця.