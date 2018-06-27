Львівобленерго попереджає про зміну часу подачі показників лічильників

З червня 2018 року змінюється час подачі показників електролічильника для населення

Зміни відбудуться відповідно до нових «Правил роздрібного ринку електричної енергії», які затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Відтепер побутові споживачі Товариства зобов’язані щомісяця станом на перше число місяця знімати фактичні показники лічильника електричної енергії та подавати їх у «Львівобленерго» протягом п’яти календарних днів.

Отже, показники спожитої електроенергії за червень слід повідомляти з 1 до 5 липня включно.

Показники свого електролічильника побутові клієнти «Львівобленерго» можуть подати кількома різними способами:

в онлайн-сервісі «Персональний кабінет»: info.loe.lviv.ua;

на електронну пошту pokaz@loe.lviv.ua, надіславши повідомлення у форматі «Десятизначний код{пробіл}Показник»;

у кол-центр «Львівобленерго» за цілодобовим, безкоштовним номером телефону 0-800-50-15-68, в тому числі без з’єдання з працівником кол-центру;

за допомогою SMS на номер 5068, надіславши повідомлення у форматі «Десятизначний код{пробіл}Показник» (SMS-повідомлення згідно з тарифами мобільного оператора).

Детальніше про способи подачі показників електролічильника можна дізнатись на веб-сайті «Львівобленерго»: loe.lviv.ua/ua/pokaz_pobut.