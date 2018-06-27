Львів’ян запрошують у театр Заньковецької познайомитися з Китаєм

У четвер, 28 червня, у межах проекту «Знайомство з Китаєм 2018 – Культура Західного Китаю в Україні» відбудеться концерт «Чарівний Шовковий шлях» у виконанні Театру пісні і танцю провінції Ганьсу.

Початок заходу – о 19:30 у Національному академічному українському драматичному театрі імені Марії Заньковецької.

Окрім того, у фойє театру відбудеться фотовиставка «Різнобарвний Західний Китай»: близько 45 фотографій на теми природи, екології, повсякденного життя, традиційної культури Західного Китаю.

Довідково. Ганьсу – провінція на півночі центральної частини Китаю. Адміністративний центр – Ланьчжоу. Населення 25, 5 млн. (дані 2010 року). Один із найбільш мультикультурних регіонів Китаю.

Театр пісні і танцю провінції Ганьсу засновано 1961 року. Він презентує танцювальне та пісенне мистецтво Західного Китаю, особливості та своєрідність Шовкового шляху.

Проект презентують у Києві та Львові.