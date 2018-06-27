Галерея «Дзиґа» запрошує на відкриття проекту Романа Мініна «Свій/Чужий»

29 червня о 17:00 у галереї «Дзиґа» (вул. Вірменська, 35) – відкриття проекту Романа Мініна «Свій/Чужий».

Експозиція проекту Романа Мініна «Свій/Чужий» – демонстрація ескізів у жанрі сучасного монументально-декоративного мистецтва. Традиційна його складова – пропаганда державної ідеології. Будь-яка ідеологія має власну стратегію розвитку і відповідну систему розпізнавання ворога: поділ на «свій-чужий». Але, оскільки, ми живемо вже не за часів диктату нещадної цензури, то й не може взагалі бути якоїсь «єдиної думки», єдиного «безпомилкового» критерію і незаперечних, загальнообов’язкових оцінок та суджень.

Ідеологією творчості Романа Мініна можна вважати занурення, самопізнання, що визначає унікальність кожного з нас, та допомагає визначити своє місце у глобальному світі і безнастанній війні – з джерелом планетарного зла в кожному: невіглаством, насильством і брехнею.

У творчому процесі автор шукає способи і засоби актуалізувати власний жанр і інтегрувати його в світ сучасних технологій. Митець розробив унікальну концепцію сучасного монументального мистецтва та назвав її «Transmonumentalism».

Тема виставки резонує з радикальними настроями суспільства, але не провокує на гнітючі марні дискусії, всілякі радикальні дії і взагалі крайнощі в оцінках та їх висловлюваннях. У житті художника образ «чужого» формувала сама географія, його створювали всі прожиті роки й сам соціальний контекст – побутове середовище.

«Я розумію, наскільки важливо під час війни мати чітке уявлення та усвідомлення постаті ворога. Як громадянин, я підтримую прагнення української нації до свободи. Тому нова виставка демонструє не тільки мої художні вміння, але й ставить питання внутрішніх меж. Це глибоке, досконале розуміння себе, свого та чужого», – коментує Роман Мінін.

Проект Романа Мініна «Свій/Чужий» відбувається за підтримки платформи Abramovych.Art. Проект триватиме від 29 червня до 22 липня.