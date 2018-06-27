Археологи вимагають припинити руйнацію унікальної пам’ятки поблизу Львова

25 червня науковці звернулися до Львівської ОДА та до прокуратури щодо зупинки незаконних робіт із прокладання газопроводу територією відомої пам’ятки.

У п’ятницю, 22 червня 2018 року, на території пам’ятки було зафіксовано факт проведення незаконних земляних робіт газовою службою із застосуванням великої транспортної техніки. Прорита траншея під газову трубу на ділянці, де залягають релікти садибної забудови ХІІ ст., частково знищила унікальний культурний шар городища.

«У межах траншеї порушено цілісність давньої забудови княжого міста, знищено елементи дерев’яних конструкцій, видобуто артефакти ХІІ-ХІІІ ст. (кістки, фрагменти кружального начиння тощо). Ці роботи є прямим порушенням законодавства України про охорону культурної спадщини. На нашу вимогу показати дозвіл від органу охорони культурної спадщини на проведення земляних робіт керівники робіт відповіли, що вони не зобов’язані нічого і ні з ким погоджувати», – розповіла науковий співробітник НДЦ «Рятівна археологічна служба» ІА НАН України Наталка Войцещук.

Літописний Звенигород є одним із трьох міст Прикарпаття, де тисячоліття тому зароджувалась українська державність. Ще за 200 років до першої літописної згадки про Львів тут існувало місто. Вперше у літописах Звенигород згадується під 1086 р. Сьогодні місце давнього городища є пам’яткою археології національного значення «Городище літописного міста Звенигород» під охоронним № 130021-Н згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2009 № 928

У той час, як науковці та громадськість докладають значні зусилля для збереження городища Звенигород (рештки найдавнішої княжої столиці на Українському Прикарпатті) і створення в його межах історико-культурного заповідника, представники ПАТ «Львівгаз» без погодження з археологами, нехтуючи чинним законодавством щодо охорони пам’яток культурної спадщини, свідомо нищать об’єкт, що має статус національного значення.