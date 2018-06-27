Аграріїв області закликають реєструвати права на землю

Про це йшлося сьогодні, 27 червня, під час брифінгу у Львівській ОДА.

«Відповідно до проведеного аудиту, ми реально отримали картину використання земель сільськогосподарського призначення в розрізі кожної окремої земельної ділянки з прив’язкою до землекористувача, землеволодільця або землевласника. Тобто побачили скільки є державної, комунальної та приватної землі. На основі цього, розуміючи, що ефективно і раціонально використовувати землі потрібно всім учасникам ринку землі, ми спільно з Головним територіальним управлінням юстиції розробили алгоритм ефективного правового використання, об’їздили кожен район області і довели його до відома органів місцевого самоврядування та аграріїв Львівщини. Після цього в області запроваджено моніторинг введення в сільськогосподарський обіг земель сільськогосподарського призначення», – розповіла заступник начальника управління – начальник відділу розвитку аграрної інфраструктури, земельних відносин департаменту агропромислового розвитку Львівської ОДА Тетяна Борушок.

Частиною алгоритму є реєстрація права на землю. Як наголосила заступник начальника Головного територіального управління юстиції у Львівській області Оксана Куманська-Нор, тільки знаючи свої права, аграрії зможуть себе захистити.

«Чинне цивільне законодавство передбачає виникнення усіх прав на нерухоме майно, їх зміну та припинення, виключно з моменту державної реєстрації. Якщо право на нерухоме майно не зареєстровано – апріорі його не існує. Ми звертаємо увагу державним реєстраторам на недопущення подвійної реєстрації, на ретельне вивчення документів на відповідність чинному законодавству. Також звертаємо увагу громадян, юридичних осіб на те, що у випадку, якщо є підстава вважати, що дія або бездіяльність державного реєстратора є неправомірною, або порушує права, таке право може бути захищене в судовому і досудовому порядку», – наголосила Оксана Куманська-Нор.