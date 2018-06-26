Знаменита литовська «Національна експедиція» примандрувала на Львівщину

Зокрема литовські мандрівники відзняли матеріал у Комплексі монастиря та костелу Бернардинів, Вірменському та Успенському соборах, Соборі святого Юра, в музеї Іоана Пінзеля та низці інших історичних та культурних пам’яток міста Львова.

Після Львова учасники експедиції вирушили у сплав річкою Дніпро, – повідомляє прес-служба Львівської ОДА.

Відомий литовський історик Альфредас Бумблаускас із командою ведучих, журналістів, музикантів та мандрівників плистимуть Дніпром на історичному кораблі «Вітаутас Великий», сприяючи популяризації спільної історії Литви і України, знайомлячи глядачів з українською культурою, природними та історичними пам’ятками, сьогоденням, зміцнюючи литовсько-українські зв’язки.

Корабель “Вітаутас Великий” відтворює старовинний литовський корабель 18 століття, фрагменти якого були знайдені на річці Нямунас. Його довжина – 13 м, ширина – 2,7 м, вага становить 4 т.

Зазначимо, що у першому сезоні телешоу команда здійснила сплав по найбільшій ріці Литви до Балтійського моря. Другий сезон розпочався з подорожі до Білорусі, під час якої досліджували історію Великого князівства Литовського, а третій — був присвячений спільним сторінкам історії Литви та Польщі. Цьогоріч же, у пошуках історичних зв’язків, цікавих природніх об’єктів та традицій, мандрівники вирушили до України. Телешоу про пригоди та відкриття мандрівників виходитиме в ефірі суспільного телебачення Литви LRT TV.