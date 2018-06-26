Завтра синоптики прогнозують грози, пориви вітру та шквали

Завтра, 27 червня, синоптики прогнозують сильні дощі, вночі та вранці по півдню території дуже сильні; грози, пориви північно-східного вітру та подекуди шквали 17 — 22 м/с, град.

Львівська міська рада закликає усіх учасників дорожнього руху бути обережними та дотримуватися простих правил безпеки.

Додамо, що в разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, можна звертатися на «Гарячу лінію» міста за коротким номером 15−80.