З 27 червня до 2 липня трамваї чотирьох маршрутів курсуватимуть до першої ночі

Як повідомили у ЛКП «Львівелектротранс», на час проведення в місті «Leopolis Jazz Fest 2018», з 27 червня до 2 липня трамваї № 1, 3, 8 та 9 курсуватимуть до 01.00.

«У зв’язку з приїздом до міста великої кількості гостей з України та інших країн Європи і світу на фестиваль „Leopolis Jazz Fest 2018“, від 27 червня до початку доби 2 липня курсування трамвайних маршрутів № 1, 3, 8 та 9 буде продовжено до 01.00. Також дещо зміниться маршрут курсування трамвая № 6. Він прямуватиме за маршрутом: Залізничний вокзал – вул. Вітовського – вул. Підвальна – вул. Миколайчука та у зворотному напрямку», – повідомив Іван Бондар, начальник відділу інформації та зв’язків з громадськістю ЛКП «Львівелектротранс».