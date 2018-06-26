Частину Замарстинівської обіцяють відремонтувати до кінця року

Наразі там замінюють водопровід, а вже за кілька днів займуться заміною каналізаційного колектора. Міський голова Андрій Садовий анонсував, що до кінця 2018 року ремонт повинні закінчити на ділянці до вулиці Східної. Але затримки з роботами можуть бути і далі.

«Ми повинні розуміти, що ця дорога лежить на плавунах. Це як холодець. Тому в першу чергу треба думати про безпеку тих будинків, які розташовані поряд. Ми хочемо не повертатися до ремонту 50 років точно. Слава Богу, на Личаківській все йде по плану, і у вересні ми відкриємо її для проїзду. Тож чим скоріше закінчать там, тим більше працівників «Онур» перекидатимемо на Замарстинівську. Плануємо ремонтувати і в жовтні, і в листопаді, і в грудні, якщо дозволить погода. Адже обсяг робіт дуже великий. Замартинівська – одна з найрозбитіших доріг Львова», – зазначив міський голова.

Нагадаємо, реконструкцію Замарстинівської почали ще у березні, однак в проекті не врахували, що дорога лежить у зоні нестабільних ґрунтів-плавунів. Роботи призупинили до 8 червня. «Ми вирішили укріпити ґрунти способом ін’єкції, будемо вводити спеціальний розчин, який потім дасть можливість нормально працювати на ньому, тобто робити основу під водопровід, будувати камери тощо», – розповів представник підрядної організації ТзОВ «Онур» Володимир Онищук.

Розширювати чи звужувати дорогу не збираються. Для ремонту використають стару непошкоджену бруківку, частину якої вже зняли та заскладували. Однак докупити новий камінь доведеться. Скільки це коштуватиме місту, поки що не кажуть.

Додамо, що велодоріжки у проекті не передбачені. Натомість обіцяють врахувати потреби людей з інвалідністю.

Згідно з проектом, капітальний ремонт вулиці Замарстинівської проведуть на ділянці від вулиці Гайдамацької до Торф’яної.

Тривалість будівництва, відповідно до проекту – 22 місяці. Планують реконструювати відрізок дороги завдовжки 0,899 км.