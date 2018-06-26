Унаслідок ДТП у Сколівському районі загинув 66-річний чоловік
ДТП сталася 25 червня о 13:00 на автодорозі «Київ – Чоп» між селами Козьова та Коростів Сколівського району
Водій автомобіля «Мерседес Віто», мешканець села Старий Кропивник Дрогобицького району 1952 року народження, не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху. Там легковик зіткнувся з автопоїздом «Мерседес Бенц» під керуванням мешканця м. Белград, Республіка Сербія, 1969 року народження. Унаслідок ДТП водій автомобіля «Мерседес Віто» від отриманих травм загинув на місці події.