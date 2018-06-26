У Перемишлянах два дні не буде води

4-5 липня 2018 року проводитимуть планові роботи з очистки, промивки та дезінфекції резервуарів чистої води РЧВ – 1000 м куб.,РЧВ – 250 м куб. і системи водопостачання. Про це повідомляє МКП «Перемишляниводоканал».

На час проведення вищевказаних робіт водопостачання м. Перемишляни буде припинено. У підсумку проведення профілактичних робіт буде збільшено вміст залишкового хлору в системі водопостачання, тому адміністрація підприємства просить на деякий час обмежити споживання питної води.