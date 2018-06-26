У Львові встановлять фігуру лева в честь українських бійців Листопадового Чину (фото)

Пропонується встановити скульптурну композицію Лева, що пробуджується. Фігура лева запозичено з герба ЗУНР. Фактично, це пластичне трактування графічного зображення герба.

“Основна ідея скульптурної композиції — лев, що просинається, як алегорія на молоду країну, яка зародилася на уламках Австро-Угорської імперії. Бронзова фігура лева розташована на блоках дикого каменю, Лев піднімається по них вгору. Між каменями на рівні землі є маленька виноградна лоза з гроном винограду, як символ того, що з краплі крові українських бійців Листопадового Чину та УГА, пролитої в боях за ЗУНР зародилася пізніше вільна Українська держава. Ця жертовна крапля крові дала свої плоди через роки. Виноградні лоза з гронами є символом проростання життя від маленької кісточки (краплі крові) до великого виноградника — Вільної України.

Фігуру лева пропонується зробити з бронзи світлого кольору, виноградну лозу — з полірованої бронзи. Камені — дикі блоки світло сірого граніту. Висота лева — три метри, загальна висота скульптурної композиції від мощення — 4,5 м.

Влаштування громадського простору — це символічне відображення структури міста (вулиці, площі, квартали і тупикові двори), адже саме у місті відбувалися перші важливі і складні бої захисників ЗУНР (битва за Львів), а лінія фронту довго проходила через міські площі, вулиці і будівлі.

Оскільки існуючий рельєф ділянки є суттєво вищий від рівня мощення тротуарів, запропоновано його «прорізати» і таким чином отримати форму структури міста (вулиці і квартальна забудова). Об’ємний простір з перепадами від 0,3 до 1,1 м (мощення внизу і піднятий газон) створить ілюзію тих умов, в яких велись бої за місто (будівля за будівлею, вуличка за вуличкою). Таке рішення забезпечить зручні пішохідні зв’язки, а також зробить доступний громадський простір без крутих схилів або сходів. Велика частка газонів та дерева створять комфортний відкритий простір посеред великої вулиці.

Скульптурну композицію Лева запропоновано розмістити посередині ділянки, це обумовлено візуальними осями та проходженням підземних і наземних комунікацій. Ділянку можна умовно поділити на трансферну зону, яка покращить пішохідні зв’язки (на розі вулиць), та зону для відпочинку з вуличними меблями (в глибині ділянки).

Освітлення ділянки запропоновано фонове (під вуличними меблями по контуру та в мощенні), декоративне (підсвітка фасаду казарми і дерев) і освітлення скульптури. Матеріал огородження газонів — кортенова сталь. Матеріал мощення — гранітна плитка та базальтова бруківка”, – зазначив авторський колектив.

Нагадаємо, 18 червня завершився термін подання заявок на участь у Всеукраїнському конкурсі з розробки проекту мистецько-архітектурної об’ємно-просторової скульптурної композиції українським бійцям Листопадового Чину. Комісія представила чотири проекти, серед яких обрано переможця.

Довідка:

Західноукраїнська Народна Республіка (ЗУНР) — важливий етап української державницької традиції ХХ століття. Ще з початку 1920-х років громадськість Галичини традиційно відзначає це свято щороку 1 листопада як День Листопадового Чину.

В історичній пам’яті українського народу ЗУНР займає особливе місце, адже державотворення ЗУНР було органічною частиною української революції 1917−1921 років, кульмінаційним моментом якої стало проголошення Злуки УНР і ЗУНР у єдину українську соборну державу 22 січня 1919 року на Софійському майдані у Києві.