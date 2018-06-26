У Львові син поранив батька ножицями

У Львові у Сихівський відділ поліції 24 червня звернувся 56-річний львів’янин. Він повідомив, що син заподіяв йому тілесні ушкодження.

Як попередньо встановили правоохоронці, між 34-річним місцевим мешканцем та його батьком виник побутовий конфлікт. Під час сварки син двічі вдарив заявника ножицями – у живіт та спину. Травмований чоловік звернувся за медичною допомогою.

Відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.128 Кримінального кодексу України (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження). Максимальне покарання, передбачене статтею, – обмеження волі на строк до двох років.

Досудове розслідування триває.