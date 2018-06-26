У Львові на новобудові обвалилося перекриття між поверхами

На щастя, ніхто з людей не постраждав

Як інформує департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА, подія сталася 25 червня о 21:47 у Львові. На території будівництва на новобудові (забудовник – ТзОВ «Олімпік ЛТД») по вул. Угорська (Сихівський район) стався обвал залізобетонного перекриття між першим і другим поверхами. Розмір обвалу – 25×30 метрів. На щастя, внаслідок події потерпілих немає.

Будівельна компанія «Олімпік-ЛТД» працює від 1993 року. Як зазначено на сайті ТзОВ «Олімпік-ЛТД», компанія зводить новобудову – багатоквартирний 10-поверховий житловий будинок – за адресою: м. Львів, вул. Угорська, 17.