ТОП-6 новацій вступної кампанії-2018

Вступна кампанія 2018-го матиме 6 основних новацій. Про це розповіла Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич під час прес-конференції на тему «Вступ 2018» .

«Цього року новацій найменше, якщо порівнювати за останні кілька років, але вони є. Здебільшого вони спрямовані на вдосконалення чи відшліфовку тих нововведень, які ми впровадили торік», – зазначила Лілія Гриневич.

Йдеться про наступні 6 новацій:

Для спеціальностей уніфіковано обов’язкові предмети ЗНО. Так, якщо попередні роки виші самі обирали, за якими предметами зараховувати в заклад, то цього року все уніфіковано під кожну конкретну спеціальність.Тобто вже не може бути так, що для вступу на «Журналістику» в ЗВО в Києві потрібно один перелік результатів ЗНО, а для вишу в Миколаєві – інший. Конкретний список визначено Умовами прийому.

«Така новація потрібна для того, щоб полегшити вступнику свідомий вибір того, з яких предметів він складає ЗНО, залежно від спеціальності, на яку він прагне вступити. Умовами прийому визначено перелік конкурсних предметів у форматі «Українська мова та література» – обов’язковий для всіх вступників, другий предмет – фіксований, третій предмет – вступник обирає з двох альтернативних. Це не стосується небюджетних конкурсних пропозицій (тобто пропозицій для вступу лише на «контракт» – Ред.), для яких перелік конкурсних предметів визначили виші», – пояснила Міністр.

Зараховуватимуться сертифікати ЗНО 2016, 2017 та 2018 років (з іноземних мов – тільки 2018-го).

«Останні роки Український центр оцінювання якості освіти робить тести таким чином, щоб вони були порівнювані між собою. Це дозволило нам у цьогорічній вступні кампанії зараховувати результати одразу 3 років – 2016, 2017, 2018. Винятком буде лише ЗНО з іноземної мови, оскільки цього року формат тесту було змінено – до нього додано аудіювання», – повідомила Лілія Гриневич.

Регіональний, сільський та галузевий коефіцієнти змінено за результатами вступної кампанії 2017 року.Конкурсний бал розраховуватиметься традиційно, за формулою. Механізм коефіцієнтів працює таким чином, що він домножується на загальний результат вступника.

Так, коефіцієнти встановленні таким чином:

Регіональний коефіцієнт:

для вишів Києва становитиме 1 (тобто в разі вступу в заклади столиці абітурієнт не отримуватиме жодних додаткових балів)

для ЗВО у Донецькій, Житомирській, Кіровоградській, Луганській, Миколаївській, Сумській, Херсонській, Хмельницькій, Чернігівській областях, переміщених закладів вищої освіти – 1,04

в інших випадках – 1,02.

Сільський коефіцієнт (для вступників, які зареєстровані в селах не менше двох років до дня завершення подачі заяв про вступ та які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту в школах, що знаходяться на території сіл):

збільшено для вступників на аграрні спеціальності – для них він становитиме 1,05

на інші спеціальності дорівнюватиме 1,02.

Галузевий коефіцієнт (для спеціальностей, яким надається особлива підтримка):

становить 1,02 і, на відміну від 2017 року, поширюватиметься також на заяви з другою пріоритетністю.

4 .Зменшено кількість заяв, які вступник може подавати для участі в конкурсі за бюджетне місце – з 9 заяв на 4 спеціальності у 2017-му, до 7 заяв на 4 спеціальності у 2018 році.

«Цьогоріч для конкурсу на бюджетне місце вступники на бакалаврат подаватимуть 7 заяв на 4 спеціальності, що на 2 заяви менше, ніж торік. Ми це зробили для того, щоб вступники свідоміше ставилися до свого вибору. Досвід 2017-го року показує, що вступники часто відмовляються від бюджетного місця, яке отримали за 9 пріоритетом, і обирають контракт», – роз’яснила Міністр.

Встановлено мінімальну кількість балів – 150 – з другого та третього конкурсних предметів для вступу на 3 медичні спеціальності: «Стоматологія», «Медицина», «Педіатрія».

«Це була дуже конкретна вимога Міністерства охорони здоров’я, що відповідальне за всі медичні виші. Як ви можливо пам’ятаєте, цю новацію хотіли запровадити ще торік, але оголосили про неї пізно, і вступники не мали можливості враховувати цю вимогу під час планування того, які ЗНО здавати та які спеціальності обирати. Тому минулого року ми відтермінувати цю новацію на рік і всіх завчасно попередили, що поріг в 150 балів для профільних предметів обов’язково діятиме на вступній кампанії 2018», – підкреслила Лілія Гриневич.

Замість творчих конкурсів на деякі педагогічні спеціальності, журналістику та окремі спеціалізації дизайну запроваджено творчі заліки.

«Фундаментальна відмінність полягає в тому, що творчий залік це, по суті, допуск до конкурсу. Тобто людина отримує зараховано або не зараховано, а далі конкурс відбувається серед допущених осіб, але за результатами виключно зовнішнього незалежного оцінювання. Це допомагає уникнути низки зловживань, а також зняти зайве навантаження з вступників та вишів, адже творчі заліки можна проводити не безпосередньо під час вступної кампанії, коли всі перебувають напруженому стані, а протягом півроку до неї», – розтлумачила Міністр.

Нагадуємо, що всі відповіді на запитання щодо Вступу-2018 можна отримати на сайті МОН або за телефонами гарячої лінії.

МОН

+38 (044) 287-89-29

+38 (068) 951-25-13

+38 (050)-550-54-11

0 800 504 425 – БЕЗКОШТОВНО!