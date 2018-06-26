Сьогодні – День кримськотатарського прапора

День кримськотатарського прапора – це день шанування національного прапора кримських татар, корінного народу Криму

День кримськотатарського прапора заснували 2009 року.

Прапор кримських татар – це полотно небесного кольору із зображеним на ньому знаком – тамгою золотого кольору. Блакитний колір – традиційний колір тюркських народів – використовували ще на стягах Кримського ханства.

Уперше національний кримськотатарський прапор затвердив Курултай кримських татар 1917 року. Курултай кримськотатарського народу II скликання, що відбувся 26-30 червня 1991 року, оголосивши себе наступником Курултаю 1917 року і, продовжуючи традиції національної державності кримськотатарського народу, своєю постановою від 30 червня 1991 року «Про національний прапор і національний гімн кримськотатарського народу» ухвалив «вважати національним прапором кримськотатарського народу полотнище блакитного кольору із зображенням в його верхньому кутку біля древка золотої тамги. Відношення ширини прапора до його довжини – 1:2».

Цією ж постановою було затверджено вважати гімном кримськотатарського народу твір Номана Челебіджихана «Ант еткенмен».

Із прийняттям цієї постанови офіційні символи кримськотатарського народу – національний прапор і гімн кримськотатарського народу – стали невід’ємними атрибутами кримськотатарського народу, що демонструють його єдність, самоідентифікацію, наступність поколінь і багатовікову боротьбу за свою свободу.

Офіційні символи кримськотатарського народу – національний прапор і гімн кримськотатарського народу – широко використовуються при проведенні державних, міжнародних та громадських заходів.

Заходи до Дня кримськотатарського прапора сьогодні проведутьу різних регіонах України та за кордоном. Про це під час презентації заходів до Дня кримськотатарського прапора заявив заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров, передає УНН.

“У багатьох містах та областях з’явились діаспори кримських татар, які тимчасово виїхали за межі Криму у зв’язку з його окупацією. Заходи (до Дня кримськотатарського прапора, – ред.) проводитимуть у Львові, Одесі, Дніпрі, Херсонській області й Запорізькій області, в місті Мелітополь. У Херсонській області – Генічеськ та Новоолексіївка. Ну і, звичайно, в Києві”, – повідомив Умеров.

Він додав, що у столиці України заходи до Дня кримськотатарського прапора матимуть “декілька складових”. Це автопробіг, хода й мітинг на Майдані Незалежності, присвячений Дню прапора кримських татар.

“Крім того, заходи пройдуть в інших країнах, зокрема в Литві, Туреччині, Румунії, Канаді та США”, – резюмував Умеров.

Тим часом, як зауважив Ільмі Умеров, у Криму на сьогодні кримські татари практично не можуть проводити якихось масових заходів.